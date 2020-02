Nijmeegse juwelier Jos Kamerbeek overleden

Kamerbeek liep in 2011 bij een overval een dwarslaesie op doordat hij bij een worsteling in een put viel. Het was de achtste overval tijdens de loopbaan van de juwelier.

Het juweliershuis Kamerbeek in Nijmegen liet november vorig jaar weten te gaan sluiten 'door de criminaliteit'. Wanneer is nog niet bekend. Dat hangt af van de uitverkoop van de collectie. Het juweliershuis is één van de oudste van Nederland en is opgericht in 1754.