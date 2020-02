'De samenleving is er nog bij lange na niet klaar voor.' Dat zegt Wim Muilenburg van Driestroom, een organisatie die hulp en ondersteuning geeft aan mensen met en zonder handicap.



Sinds 1 januari is de Participatiewet van kracht die bepaalt dat gemeenten en bedrijfsleven ervoor moeten zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld gehandicapten, bijstandsgerechtigden, een groep Wajongers en mensen die voorheen aan het werk waren bij een sociale werkvoorziening.

Keuken gemeente Montferland

In de gemeente Montferland is vorig jaar gestart met een project waar zeer moeilijk lerende kinderen van De Ziep (voortgezet onderwijs) samen met gehandicapten van Zozijn in de keuken werken. Ze bereiden de lunch voor voor de ambtenaren. 'Ook als er bijzondere bijeenkomsten zijn, zorgen deze mensen voor het eten', zegt wethouder Ingrid Wolsing.

Negen mensen hebben de kans gekregen om daadwerkelijk in de samenleving te werken, zoals de rolstoelgebonden Kelly. 'Ik ben zo blij. Ik heb eindelijk het gevoel dat mensen mij waarderen. Ik werd eerder nooit geaccepteerd, omdat ik in een rolstoel zit', zegt Kelly. Wethouder Wolsing is duidelijk als het gaat om de kritiek dat er banen ingepikt worden op deze manier. 'Deze mensen moeten ook aan het werk. Dit is hun werk. Ze pikken geen banen in.'



Flexibiliteit bedrijven



In de regio Arnhem-Nijmegen zijn 25.000 bijstandsgerechtigden. Tien tot vijftien procent zal volgens Muilenburg daadwerkelijk aan het werk gaan. 'Bedrijven moeten daarvoor wel flexibel zijn. Ze moeten zich aanpassen. Als iemand 3 keer te laat komt, is het vaak einde oefening. Maar je kan ook kijken waarom deze persoon te laat komt en hem later laten beginnen'. Volgens hem willen we een inclusieve samenleving, maar wonen we in een exclusieve samenleving. '50 jaar geleden hebben we gezegd, als je niet mee kan doen, dan hoeft dat niet. Het duurt zeker 6 tot 10 jaar om deze verandering voor elkaar te krijgen'.



Boetes

Eind 2016 wordt gemeten hoeveel mensen er daadwerkelijk aan het werk zijn gegaan. Als bedrijven niet genoeg mensen in dienst nemen, worden er boetes uitgedeeld. Het gaat hierbij alleen om bedrijven vanaf 25 personen.

Meer informatie over de veranderingen in de zorg en de participatiewet vindt u op zorg.gld.nl.