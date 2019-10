Hoogwaterlessen: wat doe je bij een overstroming?

In januari is het twintig jaar geleden dat door het hoogwater bijna 250.000 mensen in het rivierengebied werden geëvacueerd. De waterstand was gevaarlijk hoog en de angst was dat de dijken het zouden begeven. Tijdens de les vertelden twee leden uit de toneelgroep over het hoge water. De eerste speelde een evacué die verhalen vertelt over de gebeurtenissen uit 1995. De tweede acteur speelt een waterwachter die de kinderen liet zien welke gevolgen hoge waterstanden hebben voor inwoners langs de grote rivieren.

Het water komt

De toneelvereniging heeft naast de lessen ook op 28 januari de première van het stuk 'Het water komt', een voorstelling over de evacuatie in 1995. Het idee voor het muziektheaterstuk ontstond toen inwoners van Tricht vorig jaar herinneringen ophaalden aan die periode. Ton van Vlijmen is één van de regisseurs: 'Er kwamen zoveel mooie verhalen boven. We vonden allemaal dat we daar meer mee moesten. Ook ikzelf werd enthousiast hoewel ik in 1995 in Utrecht woonde en in januari was ik in Gambia. Ik zag de beelden uit de Betuwe via CNN in een televisiewinkel.' De tien voorstellingen van 'Het water komt' zijn uitverkocht.

Omroep Gelderland staat aan het einde van januari op radio, televisie, internet en de sociale media uitgebreid stil bij twintig jaar na het hoge water en de evacuaties van 1995.