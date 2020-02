Kamp: provincie nam onjuist besluit

Provinciale Staten in Gelderland hebben een besluit genomen, dat volgens minister Kamp van Economische Zaken wettelijk onjuist is.

Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de provincie.



Het gaat om een amendement omtrent windmolens, dat op 12 november 2014 door een meerderheid in Provinciale Staten is aangenomen. In dat voorstel staat dat plannen voor windmolens in Gelderland alleen doorgezet mogen worden als betrokken gemeenteraden dat willen.



De gemeente Oldebroek, die wil meewerken aan de komst van windmolens langs de A50 bij Hattemerbroek, trok daags na de vergadering al aan de bel over de interpretatie van het amendement. Reden voor de provincie om bij de minister om opheldering te vragen over de uitleg van de Elektriciteitswet.

In strijd met Elektriciteitswet

Volgens de minister kan het amendement van de VVD niet worden uitgevoerd, omdat dat in strijd is met de Elektriciteitswet. Ook de uitleg van het Besluit ruimtelijke ordening klopt volgens Kamp niet. 'Van een plicht om instemming te krijgen van de gemeenteraden van alle naburige gemeenten is geen sprake.' De provincie is van plan om snel met een voorstel te komen over hoe het nu verder gaat.

De provincie heeft met het Rijk afgesproken dat in 2020 in Gelderland 230,5 megawatt (goed voor minimaal 140.000 huishoudens) aan windenergie wordt opgewekt. Het is niet duidelijk of de provincie Gelderland die doelstelling gaat halen.