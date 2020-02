'Gehandicapten leefden jarenlang in apartheid'

Gehandicapten die in de jaren 60 en 70 in een instelling woonden, vertellen hun verhaal op een nieuwe website.

Anno 2015 leven we in een participatiemaatschappij, maar gehandicapten werden 50 jaar geleden bewust buiten de samenleving gehouden.

Aparticipatie.nl is een initiatief van Wijchenaar Jan Troost. Zijn herinneringen en die van andere geïnterneerden aan hun tijd in de Sint Maartenskliniek in de bossen bij Nijmegen staan nu online.



'Geen school wilde mij hebben'



Troost leidt aan osteogenesis imperfecta, of brozebottenziekte. 'Geen school wilde mij hebben, maar ik was slim genoeg voor de Sint Maartenskliniek. Daarvoor verhuisde ik van Dordrecht naar Nijmegen. Tegenwoordig kunnen kinderen met die aandoening gewoon naar school, dat zie je ook steeds vaker. Kinderen met deze aandoening hebben een gewone intelligentie, dus ze kunnen goed meekomen.'

Apartheid

Gehandicapten werden bewust buiten de samenleving gehouden. 'Vroeger leefden wij (gehandicapten, red.) in apartheid. Ik woonde in Nijmegen, maar om de instelling stond een groot hek. We hadden er alles; cultureel werk, school, maar we kwamen nooit buiten. Daar is de beweging voor gehandicapten ontstaan.'

Weer opnieuw beginnen met emancipatie



Troost voert van jongs af aan een emancipatiestrijd namens de gehandicapten. Hij was onder andere voorzitter van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad.

Volgens Troost zijn er stappen gezet in de emancipatie van gehandicapten, maar hij is niet blij met het beleid en de bezuinigingen op de zorg. 'Ik heb het gevoel dat we weer opnieuw kunnen beginnen.'