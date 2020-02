Opgelichte B&B: 'Na twaalf nachten was ze ineens weg'

Een vrouw van 60 jaar kwam bij de Bed en Breakfast in Zelhem om daar een aantal nachten te slapen. Twaalf dagen later verdween ze zonder een cent te hebben betaald.

De vrouw kwam in december bij Bert en Ineke den Hartog aan met het verhaal dat een familielid op sterven zou liggen. De eigenaren van de Bed en Breakfast kregen medelijden en verstrekten de ruimte. 'Het is achteraf wel een vreemd verhaal en dan denk je hoe heb ik hier in kunnen trappen. Maar verwachten doe je het niet van een keurige vrouw van 60', aldus Ineke den Hartog. 'We doen het niet eens voor het geld maar omdat we het leuk vinden. Je voelt je echt in je eer aangetast', vult Bert den Hartog aan.

Ook op andere plekken



De Bed en Breakfast in Zelhem is niet het enige slachtoffer van de oplichtster. Ze haalde dezelfde truc ook uit in Doetinchem en Nijmegen. Bij De Berkenhof in Doetinchem probeerde de vrouw een nachtje kosteloos te overnachten. 'Ik heb ditzelfde verhaal ook gehoord. Ik had geen plek meer, gelukkig maar', aldus de eigenaresse van De Berkenhof.



De politie waarschuwt B&B's voor de vrouw en roept op contact met de politie op te nemen als mensen vermoeden dat de vrouw zich bij hen meldt. De familie Den Hartog gaat onverminderd door. 'Ach we zijn teleurgesteld maar we gaan gewoon door. Wij laten ons niet stoppen door zo'n persoon met een enorme fantasie.'