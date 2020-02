Regio Arnhem: mogelijk lege geldautomaten door actie Brink's

Geld pinnen is vandaag bij sommige geldautomaten in Arnhem wellicht niet mogelijk.

Actievoerders bij geldtransporteur Brink's staken en vullen dus de geldautomaten niet bij.

'Consument gaat wat merken'



'Pinautomaten gaan leeglopen', bevestigt Peter de Jong van vakbond CNV. 'De consument gaat er dus wel wat van merken. Maar dat is altijd zo bij acties. Werknemers worden uitgebuit en er is een reële kans dat er een oplossing komt als Brink's onder druk wordt gezet.'

Brink's heeft in het najaar van 2014 de concessie verloren, wat betekent dat andere bedrijven het werk gaan overnemen. 600 werknemers worden daardoor ontslagen. 'We hebben met bedrijven die het werk gaan overnemen gepraat om werknemers over te nemen. En met Brink's over een sociaal plan. Beide is niet gelukt, vandaar de actie', aldus De Jong.

'Veiligheid niet in gevaar'



Hij benadrukt dat de veiligheid niet in het geding komt. 'De stakers gaan wel het geld van winkeliers afvoeren. Er blijft dus geen geld in winkels achter. De gemiddelde werknemers is langdurig in dienst, dat wordt nu verkwanseld. Maar de betrokkenheid is zo groot dat ze de veiligheid niet in gevaar gaan brengen.'

De Rabobank is de grootste klant van Brink's. 'De gevolgen van de klant vallen mee, maar elke niet werkende automaat is er een te veel', laat de bank weten.