De nieuwjaarsnacht in cijfers.

Ziekenhuisbaby's: 7. Te weten 1 in Harderwijk, 1 in Arnhem, 4 in Nijmegen en 1 in Apeldoorn



Aanhoudingen: 63

Vuurwerkslachtoffers die zich bij het ziekenhuis hebben gemeld: zeker 44. Namelijk 10 in Arnhem, 8 in Ede, 6 in Harderwijk, 5 in Doetinchem, 5 in Apeldoorn/Zutphen, 3 in Tiel en 7 in Nijmegen.



Alcoholvergiftiging: 4 personen in Gelreziekenhuis Apeldoorn

Branden: 1 in Waardenburg (autobanden), 1 in Nijkerk (een boerderij), 1 in Culemborg, meerdere containerbrandjes in Ede

Brandweer regio Noord- en Oost Gelderland: Brandweer rukte 140 keer uit tussen 18.00 uur en 06.30 uur. Voornamelijk voor kleine branden. Denk aan: containerbrandjes, struiken in brand.

1 brand in appartement Zutphen, geen gewonden, 3 schuurbranden in Eerbeek, twee schuurtjes tot de grond afgebrand, 2 kleine woningbranden Apeldoorn. 1 keer agressief rijgedrag rondom brand in Zutphen, 1 Mercedes afgebrand in Apeldoorn, 1 Volkswagen Passat beschadigd door brand in Apeldoorn.

Brandweer regio Gelderland-Midden: Rustige nacht. Geen geweld, of bijzondere branden. 1 bijzonder geval: Zwemmer in vijver Sonsbeekpark.