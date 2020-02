Bermen Tiel vaker gemaaid na ongeluk met ligfietser

Een ongeluk met een ligfietser in juni is voor de gemeente Tiel aanleiding om het maaibeleid aan te passen.





De ligfietser werd bij een rotonde aan de Notarisappel over het hoofd gezien door een automobiliste en liep bij de aanrijding onbekend letsel op. Na het ongeluk vroeg de gemeenteraad in een motie om de bermen bij kruispunten en rotondes vaker te maaien. Dat zou de veiligheid vergroten. De gemeente is daarna direct vaker gaan maaien, nu is het nieuwe beleid vastgelegd in een voorstel aan de raad.

Tiel maaide het gras bij rotondes en kruispunten in de bebouwde kom voorheen 2 keer per jaar. Volgens het gemeentebestuur werd daarmee voldaan aan de eisen. Maar om het gevoel van verkeersveiligheid te vergroten moet voortaan 4 keer per jaar worden gemaaid. Het gras krijgt daardoor niet de kans hoger dan een halve meter te worden. Het extra maaien kost 1000 euro extra.