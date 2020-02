De naam is Alexandro P, topdekhengst te Borculo

Alexandro P is een dekhengst in Borculo. En niet zomaar eentje, want hij maakt grote kans op de titel 'Beste paard van Nederland'.

En dat is bijzonder volgens zijn baasjes Ferdinand Peters en Bertus Verwaijen, want Alexandro is een Gelders paard. 'Dat is een allround paard, dat alles moet kunnen.'



Wat hij zeker kan, is internetverkiezingen winnen. Volgens digitale stemmers is Alexandro het beste paard van Nederland. Daar komen nog stemmen van een vakjury bij, waarmee de titel definitief binnengesleept kan worden, al is de concurrentie moordend.

Verslaggever Laurens Tijink ging maandagochtend kijken bij Alexandro en was geïmponeerd door het dier.

Hoewel zijn potentie dus allesbehalve gering is, staat de P in zijn achternaam niet voor het lichaamsdeel waarmee hij die potentie vormgeeft. 'Het staat voor Peters, mijn achternaam', zegt fokker Ferdinand.

Even de dekbok op



Hoe ziet het leven van een topdekhengst eruit? 'Hij dekt vooral tussen april en juli. Dat doet hij niet natuurlijk, maar op een dekbok. Hij heeft heel goed sperma, dus van een dekking kunnen minimaal vijf of zes merries bevrucht worden.'

Buiten die maanden staat Alexandro niet enkel de potente bink uit te hangen. Hij wordt gewoon getraind als dressuurpaard en doet ook mee aan wedstrijden.

En als in april de dekbok door een hitsige Alexandro weer bestegen wordt, kijken zijn baasjes weer vol bewondering toe.



'Ook bij gewone paarden fokt hij goede veulens, met hele goede bewegingen erin. Daar staat-ie echt bekend om. Dit paard heeft tot nu toe tien kampioenen voortgebracht. We zijn er heel trots op.'