Geen hond in Twello gedumpt, het was een aangereden ree en die is foetsie

Onderzoek wijst volgens een woordvoerder uit, dat in die plaats op 2 januari geen hond uit een auto is gezet.

Wijkagent Frans van Dijk twitterde na de jaarwisseling over het voorval. Een hond zou op de kruising Holthuizerstraat/Rijksstraatweg gedumpt zijn.

Politiewoordvoerder Frank Brouwer zegt: 'We kregen een melding dat mensen 'iets' hadden gezien en daar hebben we actie op ondernomen. Nu blijkt dat op die plek een ree is aangereden, het bericht over een hond blijkt niet te kloppen.'



De ree is niet gevonden, mogelijk is het dier niet of nauwelijks gewond geraakt. Ook de bestuurder van de auto is onbekend.