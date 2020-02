Nog weinig vragen over zorg in Buren

Het telefoonteam dat vragen over de zorg beantwoordt in de gemeente Buren heeft het nog niet druk gehad.

Maandag kwamen vier vragen binnen, vrijdag niet één.



Alle vragen gingen over de veranderingen in de jeugdzorg. Het telefoonteam is een onderdeel van het project Stib. Hierin werken zorg- en welzijnsorganisaties in de gemeente Buren samen om de veranderingen in de zorg in goede banen te leiden.

Kulturhus

Maandagmiddag was de officiële start van het zorgproject in Buren. Dat gebeurde in het Kulturhus van Lienden. Dit is één van de locaties in de gemeente Buren waar zorgontvangers terecht kunnen voor vragen en informatie. Dat kan ook in Beusichem, Buren en Maurik. Telefonische vragen kunnen inwoners van Buren iedere werkdag stellen van 09.00 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer: 0344 68 06 70.

Kijk voor meer informatie over de veranderingen in de zorg op zorg.gld.nl.

Klik hier om te zien wat er in uw gemeente verandert.