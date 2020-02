Verzekeraars: wensballon kan link zijn

Dertien miljoen euro schade, blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringstatistiek. Opkomend risicovol fenomeen: de wensballon.

Het Verbond van Verzekeraars constateert dat er steeds meer van dergelijke wensballonnen worden opgelaten. Verzekeraars signaleren dat deze ballonnen in toenemende mate voor schade zorgen. 'Vandaar dat wij ons daar zorgen over maken', zegt woordvoerder Rudi Buis van het Verbond.

Mijnheer Bindels uit Weurt zag er deze jaarwisseling één rakelings langs zijn rieten dak scheren. 'Wat mij betreft worden ze verboden', zegt hij geschrokken.

Eerder al oproep voor verbod



Ophef over wensballonnen is niet nieuw. In 2009 zinspeelde de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding op een verbod voor de uit Azië overgewaaide ballonnen. Ook al in 2009 waren er tegenstanders van zo'n verbod. Zoals het bedrijf Happiness uit Arnhem, dat dergelijke ballonnen importeert. 'Een onzinnig verbod omdat het volstrekt oncontroleerbaar is natuurlijk', zei een woordvoerder van dat bedrijf destijds.

Nog geen landelijk verbod



Toch is zo'n verbod al lokaal van kracht in bijvoorbeeld de gemeente Bloemendaal en op Texel. Meer gemeenten overwegen een lokaal verbod. Of er ook een landelijk verbod komt, zoals in Duitsland, is zeer de vraag. De Tweede Kamer maakt zich er vooralsnog niet druk over. De Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) keurt ballonnen (te herkennen aan het keurmerk van de NVWA) en stelde regels voor het oplaten van de ballonnen.