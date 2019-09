Amerikaan eerste fietsprofessor van Nederland

Voor het eerst is er in Nederland een fietsprofessor benoemd.

De Amerikaan Kevin Krizek gaat aan de slag bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Transportdeskundige Krizek gaat de komende 3 jaar onderzoek doen naar de Nederlandse fietscultuur, meldt de universiteit dinsdag op de website.

Krizek, werkzaam aan de University of Colorado, is vanaf woensdag een aantal dagen in Nijmegen. Hij is een van de sprekers op de International Cargo Bike Conferentie, dit weekeinde in de Waalstad.

Volgens Krizek gaat hij onder meer onderzoeken welke elementen van de Nederlandse fietscultuur beter kunnen worden 'geëxporteerd'. Ook wil hij meer weten van de ins en outs van fietsen in verschillende contexten.



'Hoog tijd'



Volgens verkeerswetenschapper Karel Martens van de Radboud Universiteit is het hoog tijd dat er een fietsprofessor komt: 'Nederland is een fietsland en toch is er relatief weinig fietsonderzoek. Echte wetenschappelijke kennis is beperkt.'

Ontmoeting



Vragen die Krizek kan onderzoeken, zijn volgens Martens bijvoorbeeld 'Wat betekent de fiets in het leven van mensen? Wat betekent het voor de gezondheid? Wat betekent het voor sociale ontmoetingen?'

