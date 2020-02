Apeldoorns onderzoek naar pamflet over Volkert van der G.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een pamflet dat in de Apeldoornse binnenstad is verspreid.In het pamflet wordt een oproep gedaan aan Volkert van der G.

om contact op te nemen 'vanwege de financiële schade die vele Nedelanders door de dood van Pim Fortuyn is berokkend'.

In de brief staat een mobiel nummer waarmee Van der G. per sms contact kan opnemen De brief is in Apeldoorn verspreid omdat Van der G. bij deze gemeente staat ingeschreven.

Burgemeester: dreigende brief



De burgemeester van Apeldoorn, John Berends, neemt de brief zeer serieus vanwege de dreigende ondertoon. Ook gaat de wijkagent extra rondes maken in de Apeldoornse binnenstad waar de brief is verspreid.