Over 2 weken uitspraak in kort geding Van der G.

moet twee weken wachten op de uitspraak in het kort geding over zijn beperkende voorwaarden.

De moordenaar van Pim Fortuyn wil af van de voorwaarden die voor hem gelden sinds hij is vrijgelaten. Zo moet hij onder meer een enkelband dragen en mag hij niet in Hilversum en Rotterdam komen. Volgens Van der G. zijn die voorwaarden onrechtmatig. Maar volgens de landsadvocaat is hij zelf akkoord gegaan met de voorwaarden. Van der G., sinds 28 mei woonachtig in Apeldoorn, vindt de maatregelen voor de bescherming van de maatschappij overbodig. Hij heeft zich tijdens zijn gevangenschap goed gedragen, zegt hij.

Verloven probleemloos verlopen

Van der G. vermoordde Pim Fortuyn 12 jaar geleden op het Mediapark in Hilversum. Hij kwam 2 mei op vrije voeten nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Het OM bepaalde dat niets zijn voorwaardelijke vrijlating in de weg stond. Er is weinig risico dat hij weer in de fout gaat en ook heeft Van der G. geen psychische stoornis. Daarnaast zijn de verloven probleemloos verlopen.