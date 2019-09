Hiep hiep hoera, een zeldzame paardentweeling geboren

'Dat gebeurt eigenlijk nooit', aldus de dressuurruiter.

Moeder Camora beviel maandagavond rond 22.30 in het Duitse Goch. Zij en haar twee kids, een merrie en hengst, maken het naar omstandigheden goed. Maar spannend is het nog wel. Een merrie is er eigenlijk niet op gemaakt om een tweeling te krijgen.



Flessenvoeding

Beide jonkies hebben nog niet gestaan en worden met de fles gevoed. Luijmes: 'Een terugval is mogelijk, maar het lijkt goed te gaan'. Pas als de veulens door de weide dartelen is zeker dat het goed is gekomen.



De twee kwamen niet zonder problemen ter wereld. Het hengstje heeft waarschijnlijk even zonder adem gezeten tijdens de geboorte. De jonge merrie heeft kromme poten doordat in de baarmoeder eigenlijk te weinig ruimte was.



Ondanks die strubbelingen sluit Luijmes niet dat hij ooit met de paarden wedstrijden gaat rijden. 'Ze zijn best groot, als ze maar goed eten en drinken kun je niet uitsluiten dat het toppaarden worden'.



1 op 200



Zo'n paardentweeling is vrij zeldzaam. Volgens de site Bokt.nl is de kans dat een merrie drachtig wordt van een tweeling maar 1,5 procent. Dat de kleintjes geboren worden is zo'n 0,5 procent.