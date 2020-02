Waarom dieven een hekel aan de Vierdaagse hebben

Waarom wandelen in Nijmegen? Het is nu eenmaal de enige veilige manier! Er moeten dus vast wel wat dieven zijn die een hekel aan de Vierdaagse hebben.

Redenen zijn er genoeg in ieder geval. De belangrijkste: de benenwagen kun je niet jatten.



In zo'n overvolle stad is de fiets een minder gebruikt vervoermiddel. En dat is maar goed ook want wie normaal gesproken zijn fiets niet goed op slot zet in Nijmegen, kan er vervolgens naar fluiten. Automobilisten zijn al niet veel beter af met een (bijna) onovertroffen aantal autodiefstallen in de stad.



Geen wonder dat Nijmegen de wandelhoofdstad is van Nederland, ja zelfs van de wereld... De benenwagen is immers het enige vervoermiddel dat niet onder je achterste vandaan kan worden gestolen.

Cijfers:



Want tel maar mee: uit deze cijfers van het CBS blijkt dat Nijmegen vorig jaar de 'runner-up' was op de landelijke ranglijst van fietsendiefstallen:

Top 5 fietsendiefstallen in Nederland in 2013



Groningen: 18,8 diefstallen per 1000 inwoners Nijmegen: 18,0

Enschede: 16,1 Oss: 13,7 Eindhoven: 13,6

En ook bij de autodiefstallen was de tweede plek voor Nijmegen, dit keer achter het Limburgse Heerlen. En dat beide keren op een ranglijst van ruim 400 gemeenten. Fietsen en autorijden is in Nijmegen zo bezien een dure aangelegenheid.



Top 5 auto diefstallen in Nederland, 2013.



Heerlen: 2,5 autodiefstallen per 1000 inwoners Nijmegen: 2,3 Arnhem: 2,2 Kerkrade: 2,2 Maastricht: 2,1

De oorzaak van de cijfers zit em in het feit dat Nijmegen een studentenstad is (fietsendiefstal) aan de grens met Duitsland (autodiefstal). Nijmegen combineert hierin nu eenmaal het slechtste van twee werelden.

Wandelaars zijn veilig

Nee, dan zakkenrollerij: het type criminaliteit waar je als wandelaar misschien beducht op moet zijn: Met 3,3 slachtoffers per duizend Nijmegenaren staat de wandelhoofdstad, ondanks zijn toeristische karakter, nog niet eens in de top 10 van het land.

Dus ook al vind je vier keer vijftig of veertig kilometer wat veel van het goede: stap van die fiets en uit die auto! Het bespaart geld, scheelt frustratie, alles is een stuk veiliger ook.