SGP'er Holdijk heeft eerste prijs binnen: pijproker van het jaar

Volgens de Nederlandse Federatie voor Pijprokers is de SGP'er 'zichtbaar in de samenleving als pijproker en maakt daarmee voortdurend duidelijk dat het roken van een pijp een unieke ervaring is.'

Holdijk is bijna 70. Hij rookt al pijp sinds zijn middelbareschooltijd. 'Sigaretten leek me niks. Dat gaat veel te vlug. Die dingen branden zo snel. Een pijp kan, als je hem goed rookt en goed gestopt hebt, wel 3 kwartier mee. Dat is een van de voordelen van een pijp. Een van de andere voordelen is dat je niet inhaleert en dus geen last hebt van nicotine', aldus de senator, die vooral van de geur geniet.

Holdijk is ingenomen met de titel. 'Het is de eerste onderscheiding in mijn lange leven. Hier moet ik het voorlopig mee doen', lacht de SGP'er. 'Pijproken staat bij mij voor 2 dingen: troost en vrede. Nou, dat zijn toch te waarderen eigenschappen die breed erkenning in de samenleving verdienen.'