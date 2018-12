'Uitspraak rechtbank is doorbraak voor kinderpardonregeling'

ARNHEM - De uitspraak in de zaak van de Kazakse familie Sarkissian uit Rheden is een doorbraak in de discussie over de regelgeving voor het kinderpardon.

Dat vindt kinderrechtenorganisatie Defence for Children. De Immigratie- en Naturalisatiedienst wees de verblijfsvergunning af, maar de Arnhemse rechters hebben die beslissing vernietigd.

Opsteker

Jurist Carla van Os van Defence for Children noemt het een belangrijke uitspraak en een opsteker voor iedereen die zich inzet voor een eerlijk kinderpardon. De discussie gaat vooral om de term 'onttrekken aan toezicht.' Als je langer dan 3 maanden buiten beeld bent geweest van de Rijksoverheid zou je niet in aanmerking komen voor het kinderpardon, ook al stond je ingeschreven bij de gemeente. 'De rechtbank stelt dat het gezin zich niet onttrokken heeft aan het rijkstoezicht, zoals de IND eerder wel als reden voor weigering van het kinderpardon aangaf. Het is de Dienst Terugkeer en Vertrek die het gezin het bos in heeft gestuurd, stelt de rechtbank, omdat de dienst niet meer wist wat er met het gezin moest gebeuren. De rechtbank zegt hiermee dat de uitleg van de regeling niet deugt. Daarbij is de zaak behandeld door de meervoudige kamer, waardoor meerdere rechters uitspraak hebben gedaan over de regeling.'

Schrijnende gevallen

'De uitspraak is onder andere belangrijk, omdat staatssecretaris Teeven eerder heeft aangegeven dat hij alleen nog gebruik wil maken van zijn discretionaire bevoegdheid bij schrijnende gevallen. Behalve als er een rechter met een uitspraak komt die hem in het ongelijk stelt. En dat is nu gebeurd', aldus Van Os. 'Het eindoordeel blijft bij de staatssecretaris, maar ik denk dat dit een chique manier kan zijn voor Den Haag om de discussie te sluiten.'

Reactie burgemeester Rheden

Burgemeester van Wingerden-Boers van Rheden steunt de familie Sarkissian en schreef eerder een brief aan staatssecretaris Teeven met het verzoek om het kinderpardon aan het gezin te verlenen. "Ik ben blij met de uitspraak, omdat het een stap is in de goede richting. Het blijft gek dat de staatssecretaris een verschil maakt tussen toezicht van het rijk en de gemeente. Maar het is belangrijk om te beseffen dat er nog geen absolute zekerheid is. Wij gaan deze interessante ontwikkeling volgen."

Kinderombudsman

Kinderombudsman Marc Dullaert verzet zich al langer tegen de manier waarop staatssecretaris Teeven het kinderpardon uitvoert. Hij noemde de regels eerder 'idioot'. De Kinderombudsman concludeerde na analyse van een groot aantal dossiers dat de criteria én de uitvoering van de Kinderpardon-regeling niet in lijn zijn met het VN-Kinderrechtenverdrag. Als reactie op de uitspraak van de rechtbank zegt de Kinderombudsman de afweging van de rechter te begrijpen en hij heeft hier verder niets aan toe te voegen. Hij wacht de ontwikkelingen af.

Gelderse gezinnen

In Gelderland wachten 11 gezinnen op de toekenning van het kinderpardon. Klik hier voor een overzicht van de Gelderse gezinnen.



Uitspraak:

Klik hier voor de uitspraak van de rechter.