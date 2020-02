Kinderopvang Estro maakt doorstart

Volgens Abvakabo FNV stevent Estro af op een faillissement en zal er een doorstart komen in afgeslankte vorm. De problemen bij Estro komen door de aanhoudende economische crisis, baanverlies van ouders en de overheidsbezuinigingen. De Britse kinderopvang Smallsteps zou ongeveer twee derde van de 3600 medewerkers overnemen. Hierdoor kunnen 250 vestigingen open blijven.

Komend weekend meer duidelijkheid

Estro schrijft in een brief aan ouders dat de opvang van alle kinderen tot eind juli is gegarandeerd. Het is nog niet bekend wat dit voor de Gelderse vestigingen betekent. Komend weekend krijgen de medewerkers zelf meer duidelijkheid over het voortbestaan van hun baan en de vestiging waarin ze werken. Abvakabo FNV probeert samen met de directie van Estro een oplossing te vinden voor medewerkers die niet worden overgenomen door Smallsteps, bijvoorbeeld door te kijken of er andere partijen zijn die hen willen overnemen.

Reorganisatie mislukt

De toekomst van 1000 medewerkers en 130 vestigingen is ongewis. Gelderland telt 26 vestigingen. Kinderopvang Het Kloosterke heeft aan Omroep Gelderland laten weten dat deze vestiging in ieder geval open blijft. Morgen wordt duidelijk wat er met de andere vestigingen gaat gebeuren. "Dit faillissement is niet alleen een grote klap voor de kinderopvang in Nederland, maar ook voor alle medewerkers, de kinderen en hun ouders. Vier jaar geleden is de voorloper van Estro overgenomen voor 400 miljoen euro door buitenlandse investeerders. Waar is dat geld gebleven? Waarom is er niet eerder ingegrepen om een faillissement te voorkomen?'', vraagt voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV zich af. Het is duidelijk dat de reorganisatie van 2013 waarbij al 400 medewerkers hun baan verloren, mislukt is", zegt bestuurder Wilma Berendsen bij Abvakabo FNV.

Tweede kamer wil opheldering

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil snel opheldering van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) over het dreigende faillissement van kinderopvangbedrijf Estro. CDA-Kamerlid Pieter Heerma zegt dat een verzoek daartoe wordt gesteund door VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Volgens Heerma maakt de Kamer zich ongerust over de gevolgen dat het faillissement van Estro zal hebben voor personeel, ouders en kinderen.

'Overheid moet geld teruggeven'

De belangenvereniging van ouder in de kinderopvang Boink wil dat de overheid een half miljard euro aan bezuinigingen op de kinderopvang teruggeeft aan de sector om te voorkomen dat meer bedrijven omvallen. Dat zegt woordvoerder Gjalt Jellesma. Volgens Jellesma heeft de regering een half miljard te veel bezuinigd, omdat veel ouders hun kinderen van de crèche haalden, waardoor er geld overbleef.

Bekijk hier het overzicht van alle vestigingen van Estro.