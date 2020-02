Maatschappelijke kinderopvang meldt zich bij curator Estro

Een aantal bedrijven is van plan een consortium op te richten om met vestigingen of misschien zelfs met heel Estro verder te gaan. Dat hebben de bestuurders Geert de Wit van de Brabantse kinderopvang Kinderstad en Peter Notten van Korein Groep laten weten. Bij Korein Groep is vorige week ook de Arnhemse kinderopvangorganisatie Skar aangesloten.



Zonder winstoogmerk

Estro met 26 Gelderse vestigingen heeft van de rechter uitstel van betaling gekregen en is al in gesprek met de Britse kinderopvang Smallsteps van investeringsmaatschappij H.I.G. Capital. De onderhandelingen voor een doorstart met dat bedrijf verkeren al in een vergevorderd stadium.

De kinderopvangorganisaties die nu ook interesse tonen, vinden echter dat een overname door 'maatschappelijke ondernemingen zonder winstoogmerk', zoals zijzelf, meer voor de hand ligt dan een overname door een buitenlandse investeerder.

Kindontwikkeling

Niet rendement en belangen van aandeelhouders, maar de belangen van kinderen zouden volgens hen voorop moeten staan. "Wij hebben ons bij de curator gemeld, omdat wij de winst in innovatie en ontwikkeling van het kind willen steken. Bij een buitenlandse investeerder gaan de euro's naar aandeelhouders en bij ons besteden we het geld aan de kindontwikkeling", aldus Peter Notten.

Reactie ouders



Gjalt Jellesma van de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (Boink) is blij met alle lokaties die behouden kunnen blijven. "Ouders zijn gehecht aan een vast gezicht. Het is altijd slecht nieuws als er een vestiging sluit. Ik verwacht dat vooral de kleinere vestigingen zullen sluiten en dat de dichtstbijzijnde vestiging deze kinderen over kan nemen." Jellesma weet niet of de keuze voor het Engelse bedrijf Smallsteps per definitie een slechte keuze is. "Smallsteps vangt onder andere gehandicapte kinderen op in Engeland. Het is niet zo dat een groot bedrijf per se slechter is. Kleine organisaties kunnen ook niet deugen. Het is in ieder geval belangrijk dat er snel duidelijkheid komt."



Onzekerheid vestigingen

Het Britse Smallsteps wil twee derde van de 3200 werknemers overnemen, waardoor 250 vestigingen open kunnen blijven. Voor 1000 medewerkers en 130 vestigingen is de toekomst onzeker. Kinderopvang Het Kloosterke in Arnhem heeft aan Omroep Gelderland gemeld dat ze zeker open blijven.

Morgen wordt bekend welke vestigingen zouden gaan sluiten.

Klik hier voor een overzicht van de vestigingen van Estro.