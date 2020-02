Grasspriet in oor bewijst: chimpansees zijn trendgevoelig

Dat ontdekte onderzoeker Edwin van Leeuwen van het Nijmeegse Max Planck Instituut, nadat apen grassprieten uit hun oor lieten bungelen.

Waar mode is, zijn trendsetters. In dit geval was dat chimpansee Julie. Zij liet in 2010 voor het eerst een grasspriet uit haar oor bungelen. Ze werd al snel een voorbeeld voor andere apen in haar groep.

‘Iedereen kan een ring aan zijn oor hangen, maar je moet wel op het idee komen om het te doen. Julie’s groepsgenoten – die het gedrag voortzetten ook na haar dood – hebben het haar vaak zien doen voordat ze het zelf probeerden', aldus Van Leeuwen op de site van de Radboud Universiteit.

Hoedjes en oorbellen



Dat chimpansees een eigen cultuur kunnen hebben, is al langer bekend. Maar dit gedrag heeft volgens de onderzoekers geen ander doel te hebben dan zichzelf mooi maken. 'De chimpansees lijken met dit gedrag niets te willen communiceren.'

Om zeker te zijn van hun zaak, hebben Van Leeuwen en zijn collega's vier jaar lang vier apengroepen bestudeerd in Zambia. Slechts in een van die groepen werd dit gedrag vertoond. ‘Het ziet er voor ons heel grappig uit als er van die lange grassprieten uit de oren van de apen hangen. Maar toch lijkt dit gedrag veel op modegrillen bij mensen. Je zou het best kunnen vergelijken met het dragen van oorbellen of van bepaalde hoeden', vergelijkt Van Leeuwen.

Foto: The Dodo