Donderdag waarschijnlijk al weer evenementen in hotel Hof van Wageningen

Dat verwacht eigenaar Jaap Venendaal.

Woensdagochtend werd het pand ontruimd na een brand in de liftschacht. Daar is ook de meeste schade ontstaan. 'Dat moet hersteld worden. Er is gelukkig weinig schade aan de openbare ruimtes en de kamers', zegt Venendaal. Wanneer het hotel weer helemaal in bedrijf is, is nog niet bekend.

Volgens Venendaal is de ontruiming goed verlopen. De hotelgasten worden ondergebracht in andere hotels in Wageningen. Rond het middaguur was dat voor 95 procent al gelukt.