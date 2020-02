Extra aandacht voor 'trage' politie op platteland

Dat zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dinsdag tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.



SP-Kamerlid Nine Kooiman had de kwestie aan de orde gesteld. Ze had tijdens een werkbezoek meegemaakt dat agenten ruim een kwartier nodig hadden om in een dorp bij Winterswijk te komen, waar een groot gevecht gaande was. Kooiman vindt dat onverantwoord.

Norm soms bij lange na niet gehaald



Vorige week bleek dat de politie in enkele plaatsen in Oost-Nederland de vastgestelde maximale reactietijd van 15 minuten bij lange na niet haalt. Millingen aan de Rijn scoort het slechtst. Daar is de politie slechts in 36 procent van de gevallen er binnen een kwartier.

Opstelten zegt dat hij niet kan garanderen dat de politie na een spoedmelding altijd binnen 15 minuten ter plaatse is. Volgens hem 'zitten we op koers'. Vorig jaar was de politie volgens hem in 85 procent van de gevallen er binnen een kwartier. 80 procent was toen het streven. Dit jaar is het streven 85 procent, in 2015 90 procent. Volgens Opstelten voldeed alleen de politie in het noorden van het land niet aan de norm.

Diverse maatregelen



Opstelten zegt dat er maatregelen worden genomen om de reactietijd te verbeteren. Zo worden ook agenten op straat naar spoedmeldingen gestuurd en worden meldkamers samengevoegd. Verder zorgt een medewerker van de meldkamer, als dat nodig is, voor hulp op afstand terwijl de politie onderweg is.

Volgens Opstelten probeert de politie bij een spoedmelding altijd zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. 'Prio 1 is er voor iedereen.'