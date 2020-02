Irritant voor de één, grootste lol voor de ander

De broers zijn de uitvinders van dé bierfiets, een bar die wordt aangedreven door drinkende fietsers. Wat een irritant voertuig is voor de één, is de grootste lol voor de ander.

Het idee voor de bierfiets is in 1997 aan de bar ontstaan. De eigenaar van een plaatselijke kroeg in Stroe wilde zijn bedrijf op een ludieke wijze promoten tijdens de Koninginnedagoptocht. Henk was in die tijd monteur van landbouwvoertuigen en Zwier was vrachtwagenchauffeur. Ze maakten samen het eerste prototype van de bierfiets en reden mee tijdens de optocht. Ze kregen zoveel positieve reacties dat ze de fiets gingen verhuren. En vanaf dat moment ging het hard. Inmiddels rijden er over de hele wereld bierfietsen uit Kootwijkerbroek. Zelfs in Amerika en Japan. In het begin runden de broers het bedrijf naast hun normale banen, maar inmiddels verdienen ze beiden hun boterham aan de bierfiets.

Niet overal geliefd

Niet overal is de rijdende bar geliefd. In Amsterdam is iemand een petitie gestart tegen de bierfiets: veel mensen zouden overlast ondervinden van de langskomende bierfietsen. Henk en Zwier denken echter niet dat het einde van hun bierfiets nabij is. Mocht er in Nederland geen animo meer voor zijn, dan gaan ze zich nog meer op het buitenland richten: 'De wereld is groot', aldus Zwier. Inmiddels zijn er meer spelers op de bierfietsmarkt. Maar het bedrijf uit Kootwijkerbroek is nog altijd marktleider.



Zaterdag in Gelderse Koppen stapt Harm Edens op de bierfiets.