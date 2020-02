Forse celstraf voor doodrijder Beesd

De straf voor de man die in 2012 een ongeluk veroorzaakte waardoor drie vrienden die bij hem in de auto zaten omkwamen, is fors.

Dat meldt de rechtbank Arnhem. Vrijdagochtend werd de inwoner van Beesd (20) veroordeeld tot een jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De veroordeelde reed oktober 2012 met een snelheid van 200 km/u over de A2. Bij Hedel - waar 120 km/u is toegestaan - raakte hij 's nachts met zijn Mercedes van de weg en reed het talud af. Nadat hij tegen een mast van de spoorlijn was gebotst, landde hij met zijn auto ondersteboven op de rails.

Nuchter



Drie mannen uit Beesd kwamen om het leven, twee van 20 en één van 21 jaar. De verdachte zelf raakte ernstig gewond. De veroordeelde - de chauffeur - was de jongste van de ploeg. De mannen hadden afgesproken dat hij de Bob zou zijn.

Tegen de Beesdenaar was 15 maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk geëist. Ook al valt de straf iets lager uit omdat de jongen de rest van zijn leven hiermee moet dealen - verhoudingsgewijs is deze fors. 'Celstraf wordt hiervoor niet vaak uitgesproken,' legt een woordvoerder van de rechtbank uit.

Absurd hard

De rechter heeft dit besloten, omdat de (toen nog) jongen onverantwoord en risicovol reed. 'Als je de Bob bent, neem je de verantwoordelijkheid op je om de anderen veilig thuis te brengen. Dan ga je dus niet absurd hard rijden.' Ze verwijt hem grove onoplettendheid.



Bovendien vond de rechter, dat de chauffeur er rekening mee had moeten houden dat hij nog maar heel kort zijn rijbewijs had. 'Daar hoort extra voorzichtig rijden bij.' De veroordeelde is zijn rijbewijs voor vier jaar kwijt. Dat maakt hem lastig voor hem zijn baan bij een meubelbedrijf uit te oefenen.

Afschrikwekkend

Daarnaast heeft meegespeeld dat dit vonnis volgens de rechter een afschrikwekkende werking moet hebben. Vorig jaar kwamen veertien passagiers van jonge bestuurders om.

'Pittig', oordeelt een strafrechtdeskundige over de straf. 'Maar hoe hoog de straf ook is: je kunt het als rechter nooit goed doen. Voor de nabestaanden is levenslang bij wijze van spreken niet lang genoeg, omdat ze zelf levenslang hebben.'

Hij begrijpt het vonnis: 'Een taakstraf is te soft, dan maar celstraf.' De veroordeelde is in zekere zin ook slachtoffer, vult hij aan. 'Zo iemand stapt natuurlijk niet in de auto met de bedoeling om zijn vrienden de dood in te jagen.'

Toekomst

Wat hij wel opvallend vindt: de duur van de zogeheten rijontzegging. Als een verkeersongeluk leidt tot dodelijke slachtoffers, is de chauffeur doorgaans vijf tot tien jaar kwijt. 'Wellicht speelt hier de leeftijd van de automobilist mee. Nu heeft hij nog een kans op een toekomst als werknemer.'



Volgens de advocaat van de veroordeelde dreigt de Beesdenaar (met zijn familie) in een sociaal isolement te raken. 'Zijn leven staat op z'n kop.' Het ongeluk heeft er in de gemeenschap ingehakt. De voetbalvereniging waar de jongens bij speelden, hield een bijeenkomst; de gemeente een herdenkingsavond.

Voorzitter Maarten van der Hulst van v.v. Beesd heeft de chauffeur na het ongeluk niet meer op de vereniging gezien. De Beesdenaar durft na het ongeluk nauwelijks de deur uit. Zijn moeder en zusje zijn nog wel bij de club actief. De voorzitter: 'De zaak is hier wel besproken, maar nu niet meer. Je wilt het voor hen niet oprakelen.'