Waalkade Nijmegen is weer open

De Waalkade in Nijmegen is vrijdag weer opengegaan.

Anderhalf jaar lang is gewerkt aan de westelijke kade. De 660 meter lange stalen damwand tussen de spoorbrug en de Grotestraat die was verzakt, is vervangen. Ook is de kade opnieuw ingericht.

Volgens de gemeente moet de nieuwe kade 100 jaar meekunnen en kunnen er grote schepen aanmeren. Passagiers van bijvoorbeeld cruiseschepen kunnen ook makkelijker van boord; de kade is verhoogd van 11.70 naar 12.30 meter. Aan de kade is nu plek voor 8 schepen van 110 meter of 6 schepen van 135 meter tegelijk. Er zijn 4 kasten geplaatst voor walstroom. Cruiseschepen kunnen al weer terecht aan de Waalkade, vrachtschepen kunnen er over een paar weken aanleggen.

Aangemeerde schepen mogen geen gebruik meer maken van dieselgeneratoren. Dat is gunstig voor de luchtkwaliteit en levert bovendien minder geluid op, aldus de gemeente.

Bankjes en verlichting



Op de kade is een wandelstrook gekomen met dezelfde bankjes als op het oostelijk deel van de Waalkade. De weg is iets verlegd en er staan nieuwe lichtmasten.

De aannemer is de komende weken vanaf het water nog bezig met de afwerking en de aanleg van een autoafzetplaats bij de spoorbrug. Maar dat heeft volgens de gemeente geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de Waalkade. De buslijnen 14, 33, 80 en 82 gaan naar verwachting vanaf half augustus weer over de Waalkade rijden. Eerst moeten de systemen voor het in- en uitchecken met de ov-chipkaart nog worden aangepast.

Vergoeding horeca



14 horecabedrijven aan de Waalkade hebben de gemeente om een schadevergoeding gevraagd. Ze zeggen dat ze door de afsluiting inkomsten misliepen. Vijf ervan hebben een voorschot ontvangen, meldde de gemeente maandag. De bedrijven moeten de boekhouding van 2012 en 2013 overleggen om aan te tonen dat het omzetverlies is te wijten aan de werkzaamheden.



Vorige week zaterdag was al duidelijk dat de eigenaar van 2 zaken een voorschot van in totaal 77.500 euro had gekregen.