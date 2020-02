Waterpijp is oorzaak van koolmonoxidevergiftiging in Doetinchem

Gebruik van waterpijpen is de oorzaak van de veel te hoge concentratie koolmonoxide in waterpijpcafé Bosphorus in Doetinchem.

Dat zegt een woordvoerder van de gemeente.

Bosphorus is tijdelijk gesloten, omdat een koolmonoxidewaarde van 500 mg/m3 werd gemeten. De wettelijke norm is 29 mg/m3. Directe aanleiding van de controle was dat eind vorige week twee bezoekers onwel werden door een veel te hoog gehalte koolmonoxide.

Kooltjes



Bij het gebruik van waterpijpen worden kooltjes gebruikt. Als die onvolledig worden verbrand, ontstaat er koolmonoxide, legt de gemeentewoordvoerder uit. Volgens hem is het onduidelijk of dat komt door ondeskundig gebruik van de waterpijp.

Hele goede ventilatie



De eigenaar moet òf stoppen met waterpijpen òf een hele goede ventilatie aanleggen, zodat het gehalte koolmonoxide in de zaak weer onder de norm is. Is dat zo, dan mag hij weer open. Wel zal daarna nog nacontroles volgen om te zien of de concentratie laag genoeg blijft.

10 doden per jaar



Koolmonoxide is een gevaarlijk reukloos giftig gas dat vrijkomt bij onvolledige verbranding en snel wordt opgenomen in het bloed. Jaarlijks belanden er tussen de 150 en 200 mensen door in het ziekenhuis en overlijden er naar schatting zo’n 10 personen aan koolmonoxidevergiftiging.