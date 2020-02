Telegraaf laat foto's van Volkert van der G. zien

duidelijk herkenbaar is. De krant heeft een enorme foto van de moordenaar van Pim Fortuyn op de voorpagina met de tekst 'Volkert duikt op'. Het is voor het eerst dat een landelijk medium foto's publiceert waarop Van der G. duidelijk herkenbaar is.

Vorige week werd bekend dat Volkert van der G. zich in Apeldoorn heeft gevestigd. De burgemeester van Apeldoorn maakte dat bekend aan de bewoners van de buurt waar hij nu woont. De foto's waarop Van der G. nu te zien is, zijn gemaakt in Amsterdam.



'Schandalig'

De foto's van De Telegraaf zorgen voor veel verontwaardiging op Twitter. 'Commercie boven alles', zegt iemand. 'Schandalig.' 'He bah, De Telegraaf heeft weer eens moeite met de rechtstaat', schrijft een ander. Ook advocaat Jan Vlug mengt zich in de discussie. 'Als Volkert iets overkomt, weten we hoe dat komt. Echte liefhebber van de rechtstaat beschermt ook degene die hij/zij verafschuwt.'

'Bekende Nederlander'

Maar er klinkt ook tegengeluid. 'Tja, Holleeder werd ook gefotografeerd. Dus waarom Volkert niet?' En een ander: 'Nu niet opeens gaan doen alsof die Volkert zo'n zielige jongen is, hij zal nog wel even Bekende Nederlander blijven.'

'Niets verzwijgen'

De hoofdredactie van de krant legt uit waarom de foto's zijn gepubliceerd. 'Het recht dat Van der G. heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer is niet groter dan het recht op vrijheid van meningsuiting van De Telegraaf. De maatschappelijke verontwaardiging over de daad en de straf kwam opnieuw bovendrijven in de felle discussie voorafgaande aan zijn vrijlating. Het is dan ook van belang dat niets wordt verzwegen.'



Het commentaar op de publicatie wordt afgesloten met een statement. 'Gelet op de brandende publieke belangstelling voor deze zaak, zal Van der G. publicatie van deze foto's hebben te dulden zolang de beelden nog nieuws- en informatiewaarde hebben.'

Media-ethicus Huub Evers zet zijn vraagtekens bij de afweging die De Telegraaf gemaakt heeft: