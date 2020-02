'Triest dat Zutphen nog geen bestuur heeft'

'Het is een trieste zaak, en zeker niet positief om zo inhet nieuws te komen.' Dat zegt oud-burgemeester Pieter van Veen van Warnsveld over de stagnerende coalitie-onderhandelingen in Zutphen.

Zutphen is de laatste gemeente in Nederland waar 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen nog geen nieuw bestuur is. Van Veen begeleidde de eerste informatie- en formatieronde en dacht dat er politieke overeenstemming was tussen de partijen. Dat bleek niet het geval. Eén van de twee grote winnaars in Zutphen, Burgerbelang, trok de stekker uit de onderhandelingen. 'Ik begrijp nog steeds niet waarom', aldus van Veen. 'De partij weigert uitleg te geven.'

Geen vrienden meer



Burgerbelangen veroverde tijdens de verkiezingen 5 zetels. In delen van Zutphen en Warnsveld stemde meer dan 50 procent van de kiezers op deze partij. Na de formatieronde stapten 4 van de 5 raadsleden uit de partij. Alleen fractievoorzitter Bert Jansen bleef over. Hij wil niets kwijt over de interne strubbelingen. 'We zijn nog steeds positief gestemd. We hebben inmiddels bereikt dat er raadsbreed steun is om een open bestuurscultuur te bewerkstelligen, iets waar we altijd voor hebben gestreden. We liggen op koers.' Na aandringen geeft Jansen toe dat het anders is gelopen dat hij had gehoopt. 'Natuurlijk is het jammer, onze fractie bestaat uit vrienden. We praten nog met elkaar, we moeten ook door, maar de relaties zijn natuurlijk bekoeld.'



Arme kiezer



Jansen was graag wethouder geworden in een nieuw college, maar zijn fractiegenoten gunden hem het pluche niet en trokken aan de rem. 'Ook dat gebeurt binnen partijen, daar zijn wij niet uniek in.' Jansen wil ook nu geen verklaring geven waarom hij de stekker uit de onderhandelingen trok. 'Van Veen weet dat heel goed.' Van Veen ergert zich aan het geruzie. 'Het is slecht voor de democratie. Bij dit soort conflicten denk ik: Arme kiezer. Stem je op een partij en wat doen ze? Ruzie maken. Dat geeft geen vertrouwen.'

Broederenklooster

Bottleneck in Zutphen is de verbouw en nieuwbouw van het Broederenklooster. Met een nipte meerderheid stemde de raad 3 weken voor de verkiezingen in met ambitieuze plannen om de de bibliotheek en 2 musea in het klooster te clusteren. Voor de verbouwing is een forse investering van 2,5 miljoen euro nodig. Voor het project krijgt de gemeente meer dan 4 miljoen subsidie van de provincie, mits het aan voorwaarden voldoet. Eén harde voorwaarde is dat de bouw in 2015 moet starten en dat het een bovenlokaal project is dat uitstraling heeft.

Na de verkiezingen en een fors verlies voor de PvdA blijkt er geen meerderheid meer te zijn in de raad voor de plannen. In de formatierondes is steeds geprobeerd om tot een compromis te komen, maar dat is niet gelukt. Jansen: 'We zijn tegen de plannen, zoals ze er nu liggen. We missen een goede onderbouwing.'

Angel eruit



De derde formatieronde is vorige week van start gegaan. Met 6 partijen wordt nu geprobeerd alsnog een coalitie te smeden. Om de angel eruit te halen, is het plan Broederenklooster doorgeschoven naar december. De partijen willen eerst uitzoeken of er naast het huidige plan nog 2 goedkopere alternatieven zijn die voldoen. 'Gevaarlijk', zegt Van Veen. 'Het huidige plan voldoet aan alle voorwaarden om ook de subsidie van de provincie te krijgen. Die kan nu zeggen: Zoek het maar uit Zutphen, we gaan het geld geven aan een andere gemeente met een zelfde mooie project. Dat zou doodzonde zijn.'

Houdt zijn hart vast



Gerard Huis in 't Veld, directeur van de bibliotheek, houdt ondertussen zijn hart vast. 'We moeten aan een bezuinigingsopdracht voldoen en tegelijkertijd ambities waarmaken. Dat kan in het Broederenklooster. Daarnaast moet er iets met de musea gebeuren. Er is veel achterstalllig onderhoud.' Volgens Huis in 't Veld zijn er al vele scenario's onderzocht. 'Het concept dat er nu ligt, voldoet aan alle wensen. Als er straks fors op wordt bezuinigd, vraag ik me af wat er nog overblijft en of alle partijen daar in meegaan.'

De partijen die nu onderhandelen verwachten er binnen 3 weken uit te zijn. Van Veen: 'Het is moeilijk te begrijpen. Er liggen heel grote opgaven. De zorg bijvoorbeeld, met een budget van 60 miljoen. En dan wordt er geruzied over een goed plan van 2,5 miljoen.'