Te weinig treinen; goederenspoor Achterhoek en Veluwe voorlopig niet aangepast

Dat schrijft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu dinsdag aan de Tweede Kamer.



Volgens Mansveld groeit het goederenvervoer op het spoor minder snel dan verwacht. Die groei moet in de kabinetsplannen worden opgevangen door de IJssellijn, waarna de route in de visie van Mansveld verder loopt via Deventer, Almelo en Oldenzaal.



Mansveld: optie Noordtak mogelijk opnieuw onderzoeken



De groei wordt nu elke 3 jaar bekeken. Op basis daarvan valt eventueel een besluit over de zogeheten Noordtak. Zo'n noordelijke aftakking is een belangrijke wens van onder meer de provincies Gelderland en Overijssel en het Havenbedrijf Rotterdam. Zo'n nieuwe goederenlijn is beter geschikt dat de bestaande IJssellijn, kan meer treinen aan en zorgt voor minder overlast voor de aanwonenden. Mansveld schoot het idee eerder af vanwege de aanlegkosten.

In een dinsdag aan de Tweede Kamer gestuurde brief schrijft Mansveld nu dat op basis van de groeicijfers van het goederenvervoer 'ook bepaald (wordt) of een noordelijke aftakking van de Betuweroute ('Noordtak') opnieuw wordt onderzocht.' In de Achterhoek is het idee voor de aanleg van zo'n Noordtak overigens met weinig enthousiasme begroet.

Wethouder Rheden blij met uitstel



Wethouder Nicole Olland van de gemeente Rheden laat weten erg blij te zijn met het uitstel. 'Dit is een goed bericht voor de leefbaarheid in onze dorpen en dus voor onze inwoners. Want dit betekent dat bij de huidige wetgeving niet meer dan vijf tot zes goederentreinen per etmaal mogen rijden. Ook vinden we het belangrijk dat de studie naar de Noordtak als volwaardig alternatief wordt meegenomen. Over zes jaar zullen wij opnieuw de belangen van onze inwoners zeker weer goed verdedigen.'

Natuur- en Milieufederatie blij



De Gelderse Natuur en Milieufederatie staat achter de beslissing van staatssecretaris Mansveld. Volgens de organisatie ontbreekt iedere nut en noodzaak om uit te breiden.