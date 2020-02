Lokale partijen grijpen de macht in Gelderland

Behalve Zutphen. Als enige gemeente in Nederland is Zutphen er 3 maanden na de verkiezingen nog niet in geslaagd om een coalitie te smeden. De verwachting is dat het nog zeker 3 weken duurt voordat de partijen in Zutphen eruit zijn.

Van 42 naar 51 wethouders



Lokale partijen als Gemeentebelangen, Stadspartij en Dorpsinitiatief zijn al langer aan een opmars bezig, maar dit keer hebben ze het ook om kunnen zetten in macht. Lokale partijen leveren de meeste wethouders in onze provincie: 51. Dat is meer dan 4 jaar geleden, toen waren het er 42.

Ook het CDA heeft goede zaken gedaan in Gelderland. Na de lokale partijen hebben zij de meeste wethoudersposten: 48. Druten en Rozendaal hebben een college waar alle wethouders van lokale partijen afkomstig zijn.



Overzicht



Hieronder het overzicht (of klik hier om de kaart in een nieuwe pagina te openen). Klik op de gemeente voor de bijzonderheden. Groen: ten minste 1 wethouder van lokale partij. Grijs: geen wethouder van lokale partij.