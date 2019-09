Zoektocht eigenaar oud fotoboek Barneveld houdt aan

Aandacht van Omroep Gelderland en andere media vorige week heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Het stokoude fotoboek werd enige jaren terug langs de weg in Barneveld gevonden. Het lag enige tijd op de afdeling gevonden voorwerpen, maar nu zoekt de wijkagent actief naar de eigenaar.

Adres eigenaar bekend



Inmiddels is wel duidelijk waar de eigenaar van het foto-album heeft gewoond. Wijkagent Van Maanen is er zeker van dat het boek eigendom is van bewoners van een kapitale villa aan de Raboes 21 in Laren (NH). De wijkagent heeft al een aantal mensen gesproken die door de jaren in de villa woonden, maar het fotoboek is niet van hen. Wie de villa bewoonde tussen 1943 en ongeveer 1950 is echter nog niet duidelijk. Wijkagent van Maanen vermoedt dat het album van hen is.



Historische Kring Laren

Inmiddels is de wijkagent zoveel tijd kwijt aan zijn zoektocht dat hij erover nadenkt het fotoboek over te dragen aan de Historische Kring Laren. Mogelijk heeft bij de kring meer informatie over de bewoners van Raboes 21 tussen 1943 en 1950.