Minister Kamp opent museum MORE in Gorssel

Minister Kamp opent zaterdag 30 mei het museum voor modern realisme (MORE) in Gorssel.

Het museum is opgericht door de gefortuneerde zakenman Hans Melchers uit Vorden.



Melchers verzamelde de afgelopen jaren zo'n 1200 werken van magisch realisten en tijdgenoten. Grote namen in de verzameling zijn Carel Willink, Jan Mankes en Pyke Koch. Maar ook moderne kunstenaars als Co Westerik en Jan Beutener krijgen een plekje in het museum.



De Vordense multimiljonair Hans Melchers



Het museum in Gorssel is een nieuw pand, geplaatst achter het voormalige gemeentehuis in Gorssel. Het gebouw is ontworpen door de Amsterdamse architect Hans van Heeswijk. Het museum MORE is op twee locaties gevestigd. Naast Gorssel zal ook het kasteel Huize Ruurlo dienst gaan doen als museum. Het kasteel wordt momenteel gerenoveerd en zal later dit jaar worden geopend.