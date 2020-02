Mogelijk kleinschalig crematorium in Beesd

Uitvaartondernemer Rien Dokman wil langs de snelweg A2 in de hoek Parkweg/Ridderslag een groen en kleinschalig crematorium openen.



Volgens Dokman is er veel behoefte aan een crematorium in de regio Betuwe. 'Mensen hebben vaak hun leven lang in de Betuwe gewoond. Bij het laatste afscheid is het dan ook niet meer dan logisch dat er een herkenbare omgeving is.'



Dokman probeerde eerder al een crematorium te openen in Rhenoy. Hij moest dat plan later intrekken toen bleek dat veel bewoners tegen waren. Dokman hoopt dat door de keuze van deze nieuwe locatie zijn plan wel doorgang kan vinden. Hij heeft al gesproken met de naaste buurman en die voorzag vooralsnog geen probleem.

In de plannen is ook een grote deur voor de oven meegenomen. Door het steeds toenemende aantal mensen met overgewicht kunnen lang niet alle crematoria voldoen aan de vraag, in Beesd levert dat straks geen probleem op.



Het nieuwe plan ligt nu bij de gemeente. Als het daar wordt goedgekeurd, zal het crematorium naar verwachting eind 2015 van start gaan.