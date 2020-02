Gelderse Q-koortspatiënten bijeen in Wijchen en Zaltbommel

De organisatie van deze zogenoemde Q-tour is in handen van Q-support, een platform van en voor medici, hulpverleners en patiënten dat informatie geeft over de ziekte. Bij de GGD's in Gelderland staan ruim 400 mensen met Q-koorts geregistreerd. Later dit jaar volgen bijeenkomsten in Limburg, Utrecht en Brabant.

Een deel van de Q-koortspatiënten houdt chronische klachten. Q-support is in opdracht van de Rijksoverheid landelijk actief met advies en begeleiding voor deze mensen. Op de informatieavonden in Wijchen en Zaltbommel krijgen patiënten onder meer informatie over wat Q-support voor hen kan betekenen en over de gevolgen van de infectieziekte die wordt overgedragen van dieren op mensen. Daarnaast kunnen ze praten met lotgenoten.



Chronische klachten

Het leven van mensen met chronische Q-koorts en het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) is soms drastisch veranderd. Patiënten zijn noodgedwongen gestopt met hun werk of opleiding en hebben dagelijks last van vermoeidheid, concentratieproblemen, gewrichtspijnen en koortsaanvallen. Daarnaast stuiten veel patiënten op onbegrip in hun omgeving en bij instanties.

Uniek intakeprogramma

Q-support is in het leven geroepen om landelijk de Q-koortspatiënten met chronische klachten te adviseren en begeleiden op alle leefgebieden: werk, inkomen, verzekeringen, behandeling of welzijn. Op die manier krijgen ze niet alleen hulp en advies bij de problemen die ze ondervinden, maar ook een luisterend oor voor de frustratie die velen ervaren, door iemand die uit eigen ervaring weet wat het betekent om Q-koorts te hebben. De uitkomsten van het intakegesprek vormen de basis voor het verdere hulptraject.

Patiënten doen hun verhaal



De avond, die is bedoeld voor patiënten, hun familie en professionals in de provincie die te maken hebben met Q-koorts, begint om 19.00 uur. Tussen de lezingen door wordt een drietal filmpjes getoond waarin Q-koortspatiënten hun verhaal doen. Q-koortspatiënten kunnen vragen stellen en zich aanmelden bij Q-support voor advies en begeleiding.