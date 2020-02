In je juichpak rennen door Barneveld

Om te laten zien dat iedereen welkom is in Barneveld houdt een aantal inwoners op 2de Pinksterdag de Dondersrun.

De loop wordt georganiseerd naar aanleiding van de commotie rondom de WK-juichpakken van realityster Roy Donders.



Vorige week bleek dat de Jumbo in Barneveld na klachten van klanten het promotiemateriaal van de juichpakken uit de winkel had gehaald. De christelijke klanten maakten om religieuze redenen bezwaar tegen het woord Donders in de slogan 'We geven ze op hun Donders'.

De Dondersrun is een paar kilometer lang en mag lopend, fietsend of hardlopend worden afgelegd. Het is niet verplicht om de run in juichpak te lopen. De route gaat langs de Jumbo.