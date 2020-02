'Zonder tweede sluis stagneert economie Oost-Nederland'

Dat zegt Rijkswaterstaat. Bij Eefde moet een tweede sluiskolk komen, omdat de huidige sluis het vervoer over water steeds moeilijker aan kan.



Omwonenden van de sluis vrezen overlast en willen dat de tweede sluis op een andere lokatie komt. Hun woningen hoeven dan ook niet te wijken voor de tweede sluis. Maandagavond sprak de gemeenteraad van Lochem over de komst van de tweede sluis. Daarin werd besloten de minister een brief te sturen met de vraag de locatie van de sluis te heroverwegen.



Bedrijven afhankelijk van Twentekanaal



Veevoederbedrijf For Farmers in Lochem is afhankelijk van scheepvaartverkeer over het Twentekanaal. Tachtig procent van de aanvoer van grondstoffen komt over water aan. 'Voor ons is het van groot belang dat het water bevaarbaar is en bevaarbaar blijft. Als dat niet meer kan, dan is er ook geen houden aan om hier te blijven zitten.' De wachttijden zijn volgens Rijkswaterstaat enorm lang. 'Tijd is geld en als je tot wel 100 minuten moet wachten, dan staat de economie onder druk', zegt directeur Joke Couperus van Rijkswaterstaat.

Vrachtwagens op het water



Zand, grind, zout en veevoer moeten dagelijks worden vervoerd naar de bedrijven die aan het kanaal liggen. Per jaar varen 15000 boten over het Twentekanaal. Dat betekent 70.000 containers en ruim 6 miljoen ton lading. Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven willen ook dat het scheepvaartverkeer toe gaat nemen. Ze hebben afgesproken dat er 900 vrachtwagens vervangen worden door schepen

Sluisdeur valt

In de nacht van 3 januari 2012 schrikken omwonenden van het dorp eefde midden in de nacht wakker van een enorme knal.. Een 90-ton zware hefdeur van de sluis is naar beneden gevallen. Het scheepvaartverkeer wordt gestremd en alle goederen moeten via de weg vervoerd worden. 'Dat was een enorme operatie. We hadden in een keer zoveel vrachtwagens. Dat willen we nooit meer', aldus Frank van Kerkhof van For Farmers.



Kamerdebat

Maandagavond sprak de gemeenteraad over de toekomst van de sluis. Verschillende partijen in de gemeenteraad wilden de besluitvorming uitstellen. GroenLinks en de PvdA-fractie van Lochem wilden een brief aan de minister sturen om haar te vragen haar keus voor de locatie te heroverwegen. De motie daarvoor werd met enkele kleine aanpassingen unaniem aangenomen door de rest van de raad. Over twee weken volgt er in Den Haag in ieder geval een kamerdebat over de kwestie.