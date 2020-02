Gaslek Apeldoorn: Liander gaat sloten forceren

Deze huizen hadden nog gastoevoer.



De bewoners zijn niet thuis. De gemeente houdt toezicht. Een woordvoerder van Liander zegde toe na het afsluiten nieuwe sloten op de deuren te plaatsen. De gemeente had een noodbevel afgegeven zodat medewerkers van Liander de huizen binnen konden.



Tientallen woningen



Het ging om enkele tientallen woningen in 4 flats. De bewoners zijn waarschijnlijk met vakantie. Als zij terugkomen, kunnen zij de nieuwe sleutel ophalen bij de gemeente.



83 huizen weer gas



Inmiddels hebben 83 huizen in de wijk weer gas. 1300 huishoudens in de wijk De Sprenkelaar zitten sinds vrijdag zonder gas nadat een gas- en waterleiding beschadigd raakte bij graafwerkzaamheden. Het duurt nog waarschijnlijk tot het einde van de week voordat overal het gas weer is aangesloten.

Zowel gas- als waterleiding kapot



Waterbedrijf Vitens trok bij werkzaamheden zowel de gas- als de waterleiding kapot. Daardoor stroomde water en modder in de hoofdgasleiding, die meteen werd afgesloten. In de gasleiding zit water en modder. Liander is al sinds vrijdag bezig om dat uit de leiding weg te halen. Daarvoor moet het gas in alle betrokken huizen worden afgesloten anders komt het 'vervuilde' gas in de woningen.