Truphone nieuwe hoofdsponsor Vitesse

De verbintenis met de aanbieder van mobiel internationaal bellen gaat op 1 juli in en geldt voor 3 seizoenen.

Truphone is een sterk groeiend concern waarvan een deel van de aandelen in handen is van Roman Abramovitsj, de Russische eigenaar van Chelsea met wie Vitesse nauwe samenwerkingsverbanden heeft. Het hoofdkantoor zit ook in Londen. Volgens directeur Rob van Velzen van Truphone in Nederland bezit Abramovitsj 23,3 procent van de aandelen.

'Truphone betaalt normaal bedrag'



Truphone betaalt Vitesse de komende 3 jaar 'een bedrag dat normaal is in sponsoring van het Nederlandse voetbal', aldus Van Velzen. Vitesse heeft de sponsorinkomsten hard nodig, omdat de club beperkt wordt in de mogelijkheden vanwege Financial Fair Play.

Vitesse had jarenlang geen grote sponsor. De Arnhemse club speelde de laatste maanden met de naam van een ander telefoonbedrijf op het shirt, Youfone.



'Gedeelde kernwaarden'



'Vitesse heeft een intensief proces doorlopen in de zoektocht naar de juiste partner met gedeelde kernwaarden en ambities. We zijn verheugd in Truphone die juiste partner te hebben gevonden', lichtte commercieel directeur Peter Gansler van Vitesse toe.