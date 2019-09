Oehoe Noordeinde moet naar vogelpark: 'Niet iedereen wil door hem geknuffeld worden'

Hoewel het Veluwse dorp landelijke bekendheid kreeg door de vogel moet hij nu toch weg.

De oehoe zit sinds begin maart in de boom naast de kerk in het dorp. Hoewel de vogel niemand kwaad doet, boezemt hij moeders en kinderen angst in. 'Het is een enorm gevaarte wat op je afkomt', zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek. Hij begrijpt wel dat mensen bang zijn voor het beest. 'Hij wordt dan wel de knuffel-oehoe genoemd, maar niet iedereen wil op deze wijze geknuffeld worden.'

Vogelpark



Volgens Hoogendoorn wil de landelijke Oehoewerkgroep het dier onderbrengen in een vogelpark. 'Uit zijn gedrag is af te leiden dat hij is opgegroeid in gevangenschap. De vogel kan daarom niet worden uitgezet in de natuur', legt Hoogendoorn uit. De oehoe mag overigens niet zomaar worden gevangen. 'Op basis van de Faunawet moet de provincie daar een ontheffing voor verlenen, want het gaat om een beschermde vogel.'

Trekpleister kwijt



De burgemeester erkent dat Noordeinde met de verhuizing van de oehoe een trekpleister kwijt is. Want fotografen en vogelaars uit het hele land kwamen naar het dorp om een glimp op te vangen van de vogel. Toch is het volgens hem beter als de oehoe vertrekt. 'Voor de mensen die er bang voor zijn is het niet leuk en ook voor de vogel zelf niet omdat hij door de vele bezoekers wordt opgejaagd.'