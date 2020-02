Kamervragen over gebrek aan bereik na overlijden man

Het CDA in de Tweede Kamer vraagt opnieuw aandacht voor het niet kunnen bereiken van 112 met de mobiele telefoon.

Aanleiding is het overlijden van een man donderdagochtend in het Twentse Lattrop. De man overleed aan een hartstilstand. Niet alle vrijwilligers, die de AED kunnen bedienen, kregen de sms op tijd binnen, omdat de mobiele telefoon geen bereik had.



Het CDA wil nu van de minister van Justitie en Veiligheid en van de minister van Economische Zaken een overzicht van hoe vaak dit voorkomt en wat er aan gedaan wordt. Eerder trok ook de organisatie Hartveilig Wonen aan de bel, omdat dit ook op het Gelderse platteland misgaat, omdat niet overal voldoende bereik is voor de mobiele telefoon.

Daarnaast wil het CDA weten of de NL Alert test van afgelopen maandag 2 juni wel bij iedereen is aangekomen. Jaco Geurts uit Voorthuizen is een van de vier CDA-kamerleden die de vragen heeft ingediend.

Bij het Meldpunt geen112.gld.nl van Omroep Gelderland zijn inmiddels 210 klachten over gebrek aan mobiele dekking binnengekomen.



Dit zijn alle vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Economische Zaken over het bericht dat ontbreken GSM dekking levens kan kosten:



1. Ben u bekend met het bericht “Man overleden na mislukte reanimatie Lattrop, AED-meldingen komen niet aan”?



2. Heeft u een overzicht van aantallen niet aankomende SMS-berichten met betrekking tot AED meldingen?



3. Welke inzet pleegt u om situaties als niet aankomende AED meldingen te voorkomen?

4. Heeft u inzicht in het aantal afgebroken mobiele gesprekken in Nederland door slechte verbindingen?

5. Kunt u aangeven welk percentage berichten van NL Alert ( test van maandag 2 juni jl.) niet zijn aangekomen?

6. Kunt u aangeven wat het alternatieve handelingsperspectief is voor iemand die zonder mobiel bereik in een noodsituatie verkeert? Op welke manier zult u dit onder de aandacht brengen van betrokkenen?

7. Kunt u het alternatieve handelingsperspectief schetsen van een echtgenote, die samen met haar man op bijvoorbeeld de Veluwe loopt en wiens man een acute hartstilstand krijgt. Zij ziet nergens een persoon/huis in de omgeving? Wat raadt u haar aan te doen indien er geen mobiele bereikbaarheid is?

8. Kunt u het alternatieve handelingsperspectief schetsen indien een voorbijgangen een afgelegen huis/boerderij in de grensstreek in brand ziet staan en vermoedt dat er nog mensen aanwezig zijn. Wat dient hij/zij te doen indien er geen mobiele bereikbaarheid is?

9. Wat zijn de kosten om tot een landelijke dekking van 99% of 100% te komen van het mobiele netwerk en wat zijn de meeropbrengsten (door de extra telefoongesprekken)?

10. Bent u bereid om ervoor te zorgen dat de dekking een heel stuk dichter bij 100% komt te liggen dan nu?

11. Kunt u een kaart toesturen met de dekking van de mobiele netwerken?

12. Voldoen alle mobiele providers aan de in de licentie genoemde dekkingen? Kunt u aangeven welke dekking ze moeten hebben onder welke licentie en welke dekking ze nu hebben?

13. Wordt het mobiele bereik door een onafhankelijke toezichthouder gemeten?