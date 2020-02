Terreur aan het zwembad: handdoekje leggen, niemand zeggen

Meer dan 80 procent van de vakantiegangers ergert zich aan anderen die een stoel of ligbed aan het zwembad claimen en er pas uren later gebruik van maken.





Eerst even nog even uitslapen (want je bent op vakantie nietwaar), dan uitgebreid ontbijten (want je hebt ervoor betaald) en nog even een ruïne bezoeken (want die hebben we thuis niet).

Enquête

Vakantiewebsite Zoover hield een enquête over 'handdoekje leggen' bij het zwembad. 'Daaruit bleek dat heel veel mensen het asociaal vinden', zegt Marthijn Tabak van Zoover.



Zondaars zeggen min of meer hiertoe te worden gedwongen. Anders hebben ze zelf geen plekje bij het zwembad. En daar betaal je natuurlijk 'die dure vakantie' in het zonnige Zuiden niet voor.

Petitie

Zoover wil een einde maken aan de handdoekenterreur en is een petitie begonnen. 'We willen met hotels in gesprek om te kijken wat hier aan gedaan kan worden', zegt woordvoerder Tabak.