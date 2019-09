Putten rouwt om dood EMTÉ-kat

Het beestje is bekend in de Gelderse plaats, omdat hij altijd in of voor supermarkt EMTÉ te vinden was.

De kat overleed dit weekend. Bij de supermarkt aan de Postweg is een herdenkingsplek ingericht voor Bertus. De mand waarin hij vaak zat is nu een rouwplek geworden, waarbij mensen ook bloemen achterlaten. Zo liggen er meerdere rozen.



Bertus

Over de doodsoorzaak van Bertus is niets bekend. De kat zwierf enige tijd door Putten heen, waarna hij zijn thuis vond bij de buren van de supermarkt. Bij de winkel zelf was hij vervolgens bijna altijd te vinden.