Plan 14-17 moet NEC omhoog stuwen

"We moeten komen tot een eenduidige visie, beleid en gedrag. Alles moet een integraal geheel zijn. Dat impliceert de naam Eendracht ook al. We zoeken ook naar één locatie waar alles bijeen komt. En we willen toe naar een topsport mentaliteit. Alleen geld maakt niet een promotie of lijfsbehoud, het gaat om het creatief benutten van de middelen."

Technisch hart

"Er is inmiddels een technisch hart met daarin de trainer, het hoofd scouting, het hoofd opleidingen, een RvC-lid, iemand van de investeerdersgroep en van de directie van de club. Deze mensen komen eens per vier weken samen en beslissen over invulling van de selectie en staf. We huren ook externe deskundigheid in met Futuralis."

Slecht jaar

"We hebben meteen na de degradatie de koppen bijeen gestoken", verklaart voorzitter Ton van Gaalen. "Sportief was het een slecht jaar. We kwamen direct onderaan te staan en zijn daar eigenlijk nooit echt weggekomen. We hadden al een slechte start met het vertrek van Carlos Aalbers en Alex Pastoor. En uiteindelijk leidde dat toch degradatie."

Promotie is hoofddoel

"We willen binnen één jaar terug naar de eredivisie, daar horen wij thuis als organisatie. Dat vereist een verandering van discipline en manier van werken. Promotie is ons hoofddoel. En de financiële continuïteit staat voorop. En we willen in 2017 weer tussen plek acht en twaalf in de eredivisie staan."