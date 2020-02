Arnhems stel ontkent moord België

Dat bleek tijdens een zitting op de rechtbank in Amsterdam, waar hun uitlevering werd besproken. De twee werden in april in de Arnhemse wijk Geitenkamp aangehouden.



Volgens de Belgische autoriteiten is Stefaan Bekaert met 14 messteken om het leven gebracht. Zijn lichaam is een maand na zijn verdwijning gevonden op de zolder van zijn huis in Menen. Het Arnhemse stel logeerde al sinds de kerst met hun minderjarige zoon bij de kunstenaar. Ze zouden daar naartoe zijn gegaan om hun zoon terug te halen die was weggelopen.



De vader en zoon zijn later met de auto van Bekaert gezien toen ze gingen vissen. Die auto werd later in een kanaal in Ravels teruggevonden. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling toen bleek dat er in dat dorp met de bankpas van Bekaert was gepind.

Het programma Dossier GLD maakte eerder een reconstructie van de zaak. De rechtbank doet over twee uitspraak over hun uitlevering.