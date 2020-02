Moeders en kinderen zijn bang voor knuffel-oehoe

Sommige moeders en kinderen zijn bang voor het beestje.

De burgemeester van de gemeente Oldebroek, Adriaan Hoogendoorn, zou de situatie ook niet veilig vinden en ziet de oehoe daarom liever vertrekken.

De oehoe zit sinds begin maart in de boom naast de kerk in het dorp op de Veluwe. Het beestje vliegt af en toe rond en de grote vogel is niet altijd even berekenbaar. Daarom mogen sommige kinderen van hun ouders niet meer in de buurt van de kerk spelen.

Tam of wild?



Scipio van Lierop, voorzitter van de oehoe-werkgroep, vindt dat eerst onderzocht moet worden of het beestje tam of wild is. Aan de hand daarvan zou bepaald moeten worden wat een nieuwe thuisbasis voor de oehoe kan zijn.