Nijmeegs bonnenkanon 'even' digitaal

Dat meldt de politie die stelt dat de modernisering moet bijdragen aan een verdere verhoging van de verkeersveiligheid. Ook op de Graafseweg krijgt een oude analoge flitspaal een digitale facelift.



Voordeel daarvan is dat foto's niet langer van een ouderwets filmrolletje moeten worden gehaald, maar dat de vastgelegde overtreding direct 24 uur per dag kan worden doorgeseind en de verkeerszondaar sneller een bon op de mat vindt.

Bonnenkanon ook aangepast



Ook de omstreden flitspaal bij het begin van de A73, in Nijmegen berucht als 'bonnenkanon', wordt gemoderniseerd. Dat gebeurt overigens in afwachting van een reconstructie van het kruispunt, die eind vorig jaar werd aangekondigd door het college van B en W. Dat gebeurde in reactie op de door de gemeenteraad aangenomen motie 'Stop het autootje pesten op de Neerbosscheweg.' Aanleiding voor de motie was een jarenlange ergernis over het grote aantal automobilisten dat op deze plek staduitwaarts werd geflist. Enkele tientallen meters voorbij de flitspaal begint de snelweg, en veel bestuurders maken daarom al snelheid, terwijl tot voor kort de maximumsnelheid ter hoogte van de flitser 50 km per uur was. Dat maximum is eind 2013 verhoogd naar 70 kilometer per uur.



B en W van Nijmegen hebben na het aannemen van de motie overleg gevoerd met de politie en het Openbaar Ministerie. Die partijen hebben volgens B en W van Nijmegen aangegeven in te stemmen met het verwijderen van de paal, maar dat daarvoor eerst de reconstructie van het kruispunt moet worden afgewacht. In de brief aan de gemeenteraad stelde het college van B en W eind vorig jaar dat die reconstructie 'naar verwachting in 2014' zal zijn afgerond.