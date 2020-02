Arriva wil vervoersverbod na agressie of zwartrijden

De vervoerder pleit voor de maatregel naar aanleiding van agressie tegen conducteurs. Dat zegt de vervoerder in het achtergrondprogramma In Gelderland Live. Binnen enkele maanden moet de maatregel zijn ingevoerd in de Achterhoek.

Mensen die 4 of 5 keer betrapt worden zonder kaartje komen de trein niet meer in. De vervoerder pleit voor het vervoersverbod naar aanleiding van agressie tegen conducteurs.

Mensen die meerdere keren betrapt worden op zwartrijden, mogen twee weken de trein niet in. Als mensen zich agressief gedragen in de trein kunnen ze een verbod van twee maanden krijgen.

Pilot in Zuid-Holland

Arriva heeft een model overgenomen dat wordt gebruikt in het Engelse Liverpool. Daar zagen ze een daling van 90 procent in 7 jaar. Arriva is begonnen met een proef waarbij reizigers die zich misdragen op de Zuid-Hollandse Merwede-Lingelijn een treinverbod kunnen krijgen. Daarmee moeten het geweld in de trein en het aantal zwartrijders tussen Dordrecht en Gorinchem worden teruggedrongen.

Zwartrijder wordt vaak al gezocht

Vervoerders als Arriva, Veolia en Connexxion willen gegevens over zwartrijders uitwisselen met de politie. Zwartrijders worden vaak ook gezocht voor andere misdrijven. Roos Zevenboom van Arriva gaf een voorbeeld van een conducteur die op heterdaad een fietsendiefstal zag en de politie belde. De fietsendief bleek ook al gezocht te worden voor beroving.

Agressieveling komt trein nog gewoon in

Er is ook kritiek op het plan. Zo kunnen notoire zwartrijders nog steeds toegang krijgen tot stations met anonieme OV-chipkaarten. Roos Zevenboom: 'Het gaat vaak om een klein groepje zwartrijders en agressievelingen. Ons personeel werkt vaak op vaste lijnen, ze weten wie de lastige mensen zijn. Ook hebben we camera's op stations en in treinen. We kunnen live op afstand in de trein meekijken en medewerkers hebben handhelds met foto's van bekende overlastgevers.'

Vraag mensen om te helpen bij agressie

Volgens hoogleraar Ira Helsloot van de Radboud Universiteit helpt het plan niet tegen agressie. Tegen de tijd dat de politie er is, is de conducteur al in elkaar geslagen. Hij pleit er voor om burgers in te zetten bij agressie tegen treinpersoneel. Volgens Helsloot blijkt uit onderzoek blijkt dat we doen niets, niet omdat we asociaal zijn, maar omdat we niet worden gevraagd. De conducteur kan passagiers vragen om te helpen.